Москва, 25 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Западные страны последовательно выгораживают киевский режим и это в итоге ввергло Украину в трагедию. Об этом 25 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушения гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряя бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию», — сказал он.

Также Лавров указал на то, что Москва не могла не ответить просьбы ДНР и ЛНР о помощи против киевских агрессоров и уточнил, что в настоящее время Россия готовит специальную фотовыставку к сессии по правам человека в ООН, которая будет посвящена страданиям жителей республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Великобритания ответила отказом на предложение России провести консультации по использованию воздушного пространства. Российская сторона после этого закрыла своё пространство для британских самолётов.