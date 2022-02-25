Москва, 25 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российские подразделения сбили пять украинских боевых самолётов, один вертолёт и пять беспилотников, заявил 25 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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По его словам, также уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, добавил Конашенков, поражено семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что около 120 объектов военной инфраструктуры Украины выведены из строя в ходе спецоперации российских войск.