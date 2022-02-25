Воронеж, 25 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Дефицита продовольствия в Воронежской области нет, об этом 25 февраля написал в телеграмм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Kremlin.ru Александр Гусев

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«В ежедневном режиме мониторим работу торговых сетей. В распределительных центрах есть надежный запас продуктов питания и товаров первой необходимости на срок до 45 дней в зависимости от срока годности. Никакого дефицита нет», — написал глава региона.

Также, уточнил губернатор, дано поручение обеспечить наличие в магазинах и аптеках региона продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, также власти контролируют наличие топлива на АЗС.

Губернатор также заявил, что власти возьмут на контроль ценообразование местных производителей продуктов питания, в том числе на предприятиях с иностранным участием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Воронежской области действует режим ЧС из-за наплыва беженцев с Донбасса — регион готов принять до семи тысяч человек. В целом обстановка в Воронежской области, в том числе в приграничных регионах, по данным властей, спокойная.