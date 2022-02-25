Варшава, 25 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. За последние сутки на территорию Польши прибыли 38 тысяч граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного комитета Польши в соцсети Twitter 25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Все прибывшие были приняты. Они под защитой, идет процедура оформления статуса беженцев. Все перешли через пограничные переходы на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин. По словам российского лидера, цель операция — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду киевского режима.

По сообщениям Минобороны России, данная операция не угрожает мирному населению Украины.