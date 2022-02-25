Москва, 25 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Великобритания ответила отказом на предложение России провести консультации по использованию воздушного пространства. Российская сторона после этого закрыла своё пространство для британских самолётов, сообщает 25 февраля пресс-служба Росавиации.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

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В ведомстве пояснили, что консультации сторон в случае возникновения каких-либо трудностей предусмотрены соглашением о воздушном сообщении между Москвой и Лондоном. Соответствующее предложение российская сторона направила накануне после того, как Британия приостановила лицензию на полёты в страну самолётов «Аэрофлота».

«Сегодня утром от коллег из Великобритании получен отрицательный ответ», — говорится в сообщении.

На основании этого российская сторона приняла зеркальные меры, ограничив использование своего воздушного пространства для полётов британских воздушных судов. С 11:00 мск 25 февраля небо над Россией закрыто для самолётов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании. Ограничение распространяется и на транзитные полёты.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания приостановила лицензию на совершение в страну полётов «Аэрофлота» на фоне начала российской военной спецоперации на Украине.

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