Воронеж, 25 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. До семи тысяч жителей Донбасса готова принять Воронежская область. Об этом 25 февраля в своём телеграмм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев

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«На сегодня регион готов принять до 7 тыс. эвакуируемых из Донбасса (включая тех, кто уже прибыл в Воронежскую область). При необходимости число пунктов временного приема (ПВР) увеличим. Сейчас действуют 65 ПВР в 23 муниципалитетах», — сообщил глава региона.

Он добавил, что и прибывающие на территорию региона, и сами воронежцы, получают медицинскую помощь в штатном режиме. Дети беженце с 24 февраля пошли в школу, с ними при необходимости работают профессиональные психологи, для детей организуют экскурсии по достопримечательным местам области

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Воронежской области действует режим чрезвычайной ситуации, который был введён в связи с высоким потоком беженцев из ДНР и ЛНР. Только 20−21 февраля регион принял около 3,3 тысяч эвакуированных жителей Донбасса.