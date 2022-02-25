Москва, 25 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Остановка отгрузки автомобилей связана с изменением валютного курса на фоне операции России в ЛНР и ДНР, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Рост цен

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признала ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

Так он отреагировал на распространение сообщений о том, что ряд поставщиков автомобилей, в том числе Audi, остановили отгрузки в адрес автодилеров. Агентство Автостат решило нагнетать ещё сильнее и заявило, что рынок может недополучить 40 тысяч авто, указал эксперт.

«В реальности сейчас происходит переоценка автомобилей из-за изменения валютного курса. Это явление наблюдается не только на авторынке: аналогичные процессы идут у поставщиков запчастей и телефонов, лекарств и продуктов питания. И ограничения реальных отгрузок могут иметь место, пока валютные курсы не стабилизируются», — отметил Шапарин в Facebook.

По его убеждению, это никак не связано с отказом от поставок, уходом брендов с российского рынка, политикой, санкциями и так далее.

Автомобильный сегмент на настоящий момент никак не подпадает под уже введённые санкции, подчеркнул эксперт.

«Ни поставки автомобилей, ни поставки запчастей не фигурируют и в риторике зарубежных политиков. Поэтому на настоящий момент какого-либо прекращения поставок и дефицита из-за санкционных рисков не ожидается», — отметил он.