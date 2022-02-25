Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары Санкт-Петербурга госпитализировали 255 человек с ковидным диагнозом, что на 156 больных меньше, чем сутками ранее. Об этом 25 февраля сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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На лечении ковида в местных стационарах, по состоянию на 25 февраля, находятся 7099 человек (-351 пациент по отношению количеству за предыдущие сутки). В реанимации находятся 579 человек (-29), а к аппаратам ИВЛ подключены 296 больных (-14). При этом выписаны из стационаров по случаю выздоровления 189 человек (-450).

Свободный коечный фонд Петербурга составляет 9407 мест для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией. Койки располагаются на базе 16 городских и трёх федеральных медицинских учреждений. Показатель свободного количества коек в стационарах Петербурга относительно норматива Министерства здравоохранения составляет 51,72% (+6,01%).

Занимается лечением ковида на дому 100 381 человек. Этот показатель сократился за сутки на 6021 пациента. На карантине еще остаются 976 человек. Этот показатель увеличился в 14 раз по сравнению с предыдущими сутками.

Коэффициент, отражающий распространения коронавируса в городе, достиг отметки в 0,54 (+0,04) при нормативе не более единицы. Этот показатель необходим, чтобы понять, какое количество человек может заразить один ковид-больной до своей изоляции.

Напомним, в Петербурге выявили за сутки 7572 случая заражения коронавирусом (-1170). От COVID-19, как основной причины, скончались за сутки 75 (-4), а переболели 20 360 (+13 769).