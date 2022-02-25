Мадрид, 25 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Власти Испании рассматривают возможность отправки Украине партии оборонительных материалов. Об этом в интервью телеканалу Antena 3 заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

As-coa.org Хосе Мануэль Альбарес

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«Вчера я также поговорил с министром обороны [Испании Маргаритой Роблес], чтобы изучить возможность отправки оборонительных материалов на Украину для защиты гражданского населения», — сказал Альбарес.

По его словам, Испания рассматривает возможность отправки гумпомощи Украине через территорию Польши.

Альбарес отметил, что оборонительные материалы «варьируются от пуленепробиваемых жилетов и касок для защиты гражданских лиц до, например, материалов для разминирования».