Воронеж, 25 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Обстановка на территории Воронежской области абсолютно спокойная, в том числе в приграничных районах. Об этом написал в телеграмм-канале губернатор Александр Гусев 25 февраля по результатам оперативного совещания.

Kremlin.ru Губернатор Воронежской области Александр Гусев

«Обстановка у нас абсолютно спокойная и полностью контролируемая. На границе региона с соседним государством нет никакой активности, а сил и средств для защиты линий границ более чем достаточно. Также нет никаких поводов для беспокойства у жителей приграничных районов Воронежской области», — написал Гусев.

Он также добавил, что все системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Воронежской области действует режим чрезвычайной ситуации, который был введён в связи с высоким потоком беженцев из ДНР и ЛНР.