Белгород, 25 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки завершили лечение от COVID-19 ещё 620 пациентов, скончались от осложнений пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в региональном оперативном штабе. На вакцинацию подано 1 137 заявок.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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В целом в Белгородской области выявлен 114 441 носитель инфекции. Справились с заражением 89 974 человека. В стационарах находятся 1 766 пациентов, лечатся амбулаторно 20 680 жителей. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончался 2 021 человек.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 067 127 заявок, двукратные прививки сделали уже 986 409 жителей.

По данным федерального оперативного штаба, за истекшие сутки в региона госпитализировано 113 ковид-пациентов.