Мадрид, 25 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Министр обороны Испании Маргарита Роблес выразила сожаление по поводу специальной военной операции России в защиту ДНР и ЛНР и заявила, что президент России Владимир Путин должен знать, что «эта агрессия против мира не может остаться без ответа». Об этом она заявила в эфире Национального радио Испании.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

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По её словам, «весь демократический мир <…> абсолютно согласен» с тем, что произошедшее на Украине является «чрезвычайно серьезным».

Она также выразила свою поддержку украинцам и жителям Украины в Испании.