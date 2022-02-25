Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM В Ростовской области на горячую линию МЧС поступило более 1,3 тыс. звонков от беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 25 февраля.

Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области Александр Погожев (с) ИА REGNUM

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В настоящее время в двух городках жизнеобеспечения, развёрнутых рядом с пунктами пропуска, мирным гражданам оказывают финансовую поддержку, медицинскую помощь. Также люди сдают тесты на коронавирус. Психологи были привлечены в 3,5 тыс. случаях.

Операторы горячей линии приняли более 1,3 тыс. обращений.

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