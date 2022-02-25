Канберра, 25 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. 25 февраля правительство Западной Австралии постановило, что существующие ограничения по коронавирусу будут применять не в отдельных административных районах, а на территории всего штата. Такое решение было принято в связи с тем, что за последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в регионе впервые с начала пандемии превысило 1000 человек, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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В общей сложности за последние 24 часа в штате было зарегистрировано 1039 местных случаев заражения коронавирусом, а также четыре случая, связанных с приезжими.

Премьер-министр штата Марк Макгоуэн заявил на пресс-конференции, что новые данные резко контрастируют с предыдущими, поскольку сутками ранее в Западной Австралии число новых случаев коронавируса составляло 732.

«Это еще раз серьезное напоминание, что мы должны серьезно относиться к коронавирусу», — заявил Макгоуэн.