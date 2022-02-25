Брюссель, 25 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Введение странами Запада антироссийских санкций означает «полноценную» блокаду банков из России. Об этом 25 февраля заявил журналистам глава минфина Германии Кристиан Линднер перед встречей министров финансов стран — участниц Евросоюза.

Huffingtonpost.de Кристиан Линднер

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"У нас уже полноценная блокада российских банков. Таким образом, деловые отношения с Россией практически закончены», — сказал он.

При этом Линднер уточнил, что транзакции могут проводиться в некоторых случаях, таких как, к примеру, оплата поставок российского газа или переводы компаний из ФРГ своим дочерним компаниям из России.

«Новые меры возможны, но их влияние нужно обдумывать — речь идет о том, чтобы последствия несла российская экономика», — добавил глава немецкого минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям против России из-за спецоперации на Украине, так как это не в интересах граждан страны.