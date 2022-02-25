Киев, 25 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. На Украине наблюдаются проблемы с топливом, есть лимиты и очереди на заправках. Об этом 25 февраля заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«Наличие топлива — это проблема… Есть лимиты, есть очереди на заправках, есть дефицит топлива», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Подоляк заявил, что в настоящее время закрыты все украинские порты, а также воздушное пространство этой страны.

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