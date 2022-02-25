Киев, , 11:50 — REGNUM По словам советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, в настоящее время закрыты все украинские порты, а также воздушное пространство этой страны. Он заявил об этом 25 февраля на брифинге.

Михаил Подоляк President.gov.ua

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«Мобильная связь, энергетика, вода, все работает в штатном режиме. Порты все закрыты, авиасообщение закрыто. Наличие топлива — проблема, есть лимиты, дефицит топлива», — сказал он.

Также Подоляк добавил, что, по его словам, в украинских магазинах имеются в достаточных количествах товары и в стране работают аптеки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что централизованная эвакуация из ДНР приостановлена, поскольку в тыловых населённых пунктах республики уже стало безопасно.