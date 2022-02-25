Москва, 25 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В России необходимы кардинальные изменения внутренней социально-экономической политики, чтобы возможное санкционное давление не отразилось на благосостоянии большинства граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Мы понимаем, что операция на Украине может привести к усилению санкционного давления. Нужны масштабные социально-экономические меры, чтобы смягчить последствия ситуации для большинства россиян», — отметил Миронов.

План таких мер есть в программе партии и в законопроектах, подчеркнул парламентарий.

«Необходимо до минимума снижать ставки по кредитам, делать их доступными для граждан и бизнеса. Необходимо снижать НДС на товары до 15%, а на социально значимые продукты до 5%, и также ограничивать торговые наценки на продукты питания. Нельзя допускать роста цен, в том числе спекулятивного. Нужно внедрять меры прямой поддержки наших граждан, в первую очередь, запускать программу справедливого базового дохода для семей с детьми», — перечислил Миронов.

По его убеждению, изменения нужны не только Украине, но и России.

«Текущие события дают решающий толчок для таких изменений, открывают возможности для выстраивания полностью независимой экономики и по-настоящему социального государства. В этой ситуации предложения нашей социалистической партии как никогда актуальны», — заявил Миронов.

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