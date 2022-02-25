Ереван, , 11:52 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 4642 исследования на коронавирус, из которых 572 показали положительный результат. Об этом 25 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 418 792 носителя коронавируса. Из них 398 241 справились с инфекцией, в том числе 1571 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 10 535 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 014 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 21 случай.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 4467 тестов на коронавирус 764 были с положительным результатом. 970 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 17 случаев смерти.