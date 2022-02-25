Париж, , 11:43 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, война на Украине может иметь экономические последствия, сообщает Ouest-France.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

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По его оценке, французская экономика «мало подвержена влиянию» России.

Министр экономики страны отметил, что санкции, введенные Европейским союзом против Москвы, направлены на то, чтобы «согнуть» российскую экономику. Политик подчеркнул, что эти санкции были направлены на то, чтобы «осушить» финансирование российской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не хочет, чтобы жители Франции стали жертвами санкций против России.

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