Париж, 25 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, война на Украине может иметь экономические последствия, сообщает Ouest-France.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

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По его оценке, французская экономика «мало подвержена влиянию» России.

Министр экономики страны отметил, что санкции, введенные Европейским союзом против Москвы, направлены на то, чтобы «согнуть» российскую экономику. Политик подчеркнул, что эти санкции были направлены на то, чтобы «осушить» финансирование российской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не хочет, чтобы жители Франции стали жертвами санкций против России.