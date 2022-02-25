Ташкент, 25 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Узбекистане 24 февраля выявили 156 случаев заражения коронавирусом, что больше, чем в предыдущий день — 140. Об этом 25 февраля сообщает Газета.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, в стране выявили 26 случаев пневмонии (24).

Так, в четверг в Ташкенте было выявлено 58 случаев заражения коронавирусом, в Ташкентской области — 33 случая, в Самаркандской области — 23. В других регионах страны — менее 10.

О летальных исходах за этот день не сообщается.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом, официально зарегистрированных с начала пандемии в стране, составило чуть более 236 тысяч.