Москва, 25 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 февраля проведёт первые переговоры с главой МИД Луганской Народной Республики Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД Донецкой Народной Республики Сергеем Пересадой. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Ожидается, что переговоры придадут импульс созданию договорно-правовой базы по всем направлениям сотрудничества между Москвой, Донецком и Луганском. Особое внимание участники встречи уделят вопросу открытия посольств ДНР и ЛНР в Москве и российских дипломатических миссий в Донецке и Луганске.

«Будет затронута текущая ситуация в Донбассе в свете начатой 24 февраля российскими Вооружёнными силами специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, цель которой — обеспечить безопасность республик, а также защитить права и интересы проживающего там населения», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД заявил, что договоры о дружбе и сотрудничестве между Россией и республиками Донбасса гарантируют безопасность ДНР и ЛНР.

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