Донецк, 25 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинских боевиков в Кировском районе Донецка был разрушен дом. Об этом 25 февраля сообщил глава донецкой городской администрации Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«В результате обстрела украинскими боевиками пос. Лозовое Кировского района зафиксировано разрушение жилого дома в частном секторе по ул. Ушакова, 20», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что около 120 объектов военной инфраструктуры Украины были выведены из строя в ходе спецоперации российских войск.