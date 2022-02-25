Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу через пункты пропуска в Ростовской области пересекли ещё более 7 тысяч беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 25 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 7 000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что российские регионы в пунктах временного размещения предоставили кров 17,5 тыс. беженцев из Донбасса. В 96 пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, приют нашли 6203 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что в Ростовской области работа по приему беженцев из Донбасса близка к завершению.