Курск, 25 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В розничных магазинах Курской области есть достаточный запас продуктов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, оперативный мониторинг предприятий торговли показал, что крупы, мука, масло, сахар, молочные продукты в необходимом объеме имеются во всех торговых точках Курской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Тележка с продуктами

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Поставки из оптового звена осуществляются согласно установленному графику, без перебоев.

Пока ажиотажа в магазинах региона нет. На 20%, увеличился спрос на продовольствие в приграничных районах — Глушковском, Беловском, Суджанском, Рыльском и Кореневском.

Делать дополнительные запасы курянам не рекомендуют. Областной комитет промышленности, торговли и предпринимательства будет проводить ежедневный мониторинг.

Продовольственный рынок региона более чем на 70% формируется из продуктов, которые произведены в Курской области. В региональном комитете АПК заявили, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. На них в достаточном объеме имеется сырье для переработки и производства продуктов питания.

При этом курские предприятия с учетом спроса готовы на 30% увеличить производство макаронных изделий, молока, мяса и мясной продукции, хлебозаводы области своей продукции — на 40%.