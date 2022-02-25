Сеул, 25 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 6123 человека. Об этом 25 февраля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По состоянию на 00:00 25 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 835 692 человека. Уровень первичной вакцинации в стране составил 87,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки получили 10 222 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 333 632 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,4%.

«Бустерную» дозу получили 144 960 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 31 002 534 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 165 890 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 2 665 077.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 165 тыс. зараженных коронавирусом