Париж, 25 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не хочет, чтобы жители Франции стали жертвами санкций против России, передает Ouest-France.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

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Марин Ле Пен призывает к «дипломатическому урегулированию этого кризиса» и говорит, что она настороженно относится к «санкциям, которые могут быть приняты против России».

Хотя цены на энергоносители могут снова вырасти, Марин Ле Пен призывает «защитить» покупательную способность жителей Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что государство готово помочь «в случае необходимости» президенту Украины Владимиру Зеленскому.