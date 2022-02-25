Москва, 25 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Сложившие оружие бойцы украинской армии после окончания боевых действий смогут вернуться к своим семьям. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«На данный момент им оказывается медицинская помощь, причём проверяются они даже на наличие коронавирусной инфекции. Что касается обеспечением питания и другим необходимым — всё предоставляется», — заявил Пушилин.

«После того, как они подписывают согласие не принимать участие в боевых действиях, для них на этом война заканчивается. И дальше они уже непосредственно после окончания боевых действий смогут вернуться к своим семьям. Это наше обязательство», — указал он.