Курск, 25 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Курской области банки работают в штатном режиме, необходимый резерв наличных есть. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

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Комитет финансов Курской области 24 февраля провел совещание с руководством регионального подразделения Банка России и банков, представленных на территории области.

«Случаи перебоев работы банкоматов имеют технический характер, связанный с кратным увеличением снятия наличности на фоне ажиотажа. Из-за этого требуется больше времени, чем обычно, на подвоз и загрузку денег в банкоматы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Банк России заверил, что будет обеспечивать финансовую стабильность и непрерывность операционной деятельности финансовых организаций.