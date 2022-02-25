Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Санкт-Петербург остаётся лидером по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки. Об том 15 февраля сообщили в федеральном оперштабе. В этот раз Петербург превзошёл Москву в 2,2 раза.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в городе выявили 7572 случая заражений коронавирусом, что на 1170 меньше, чем за предыдущие сутки. Тогда в Петербурге зафиксировали 8742 случая заболевания COVID-19. Статистика заражений в городе сокращается, но это не позволяет Петербургу покинуть лидерскую позицию в антирейтинге городов России.

От ковида, как основной причины, в городе скончались за сутки 75 человек. Это на четыре пациента меньше, чем сутками ранее. В Петербурге уже второй день подряд фиксируют сокращение показателя смертности.

По выздоровлению выписаны за сутки 20 360 человек. Этот показатель в три раза больше, чем за предыдущие сутки. Тогда выздоровел от ковида 6591 пациент. В Петербурге вновь зафиксировали рост выздоровлений.

С начала действия пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 418 535 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины скончались 31 656 человек, а выздоровели 1 201 560 пациентов.