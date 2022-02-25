Москва, 25 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории Москвы были госпитализированы 543 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 25 февраля в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В штабе пояснили, что число госпитализаций является основным показателем для оценки эпидемиологической ситуации в регионе. В настоящее время на ИВЛ находятся 435 человек.

За сутки вылечились ещё 7459 ковид-пациентов, общее число выздоровевших достигло 2 466 755. Подтверждено 3333 новых случая заражения коронавирусом. За последние сутки ушли из жизни ещё 84 человека.