Нур-Султан, , 11:08 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 523 случая заражения коронавирусом. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 301 253 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 263 992 человека, в том числе 1996 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 24 778 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 3054 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 572 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было 12 таких случаев.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 566 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 2566 человек. Было семь случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19.