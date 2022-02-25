Париж, 25 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на помощь со стороны Франции в случае угрозы его безопасности. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Я считаю, что безопасность президента Украины имеет центральное значение, я очень поражён его хладнокровием и очень поражён мужеством украинского народа», — отметил глава французского МИД.

Он подчеркнул, что Франция «в состоянии помочь ему в случае необходимости».

«Мы примем те меры, которые нужно будет принять», — отметил министр, не приведя других подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция поддержит Киев в экономических и финансовых вопросах, а также в сфере обороны. Так, он объявил об экономической помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Макрон также намерен предложить Украине поставки военной техники.

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Также он пообещал помочь с размещением украинских беженцев в Европе. Кроме того, Макрон заявил о скором увеличении французского военного контингента в Румынии, а также о введении санкций против России. Тем не менее глава Франции предложил оставить возможность для переговоров с Россией по сложившейся ситуации.

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