Мадрид, , 11:04 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что новые санкции, поддержанные странами Евросоюза против России, «соответствуют драматическим обстоятельствам» «одностороннего, несправедливого и неоправданного вторжения» в Украину. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

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По его словам, новые санкции в отношении России нанесут «очень значительный экономический ущерб» российским властям.

Санчес также отметил, что это «массивный пакет санкций, подобного которому Евросоюз еще никогда не принимал».