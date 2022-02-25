Москва, 25 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Ростом индекса Московской биржи на 9,87% и долларового индекса РТС на 8,86% открылся российский рынок акций. Это 25 февраля следует из данных торговых площадок на 10:00 мск.

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При этом к указанному времени индекс Мосбиржи составил 2261,33 пункта, а долларового индекса РТС — 808,76 пункта.

Также к 10:10 мск рост индекса Московской бирже увеличился до + 23,4% (2539,71 пункта), а индекса ОТР — до +27,93% (950,37 пункта).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Стокгольмская фондовая биржа рухнула после начала спецоперации вооруженных сил России против Украины.