Москва, 25 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. За минувшую ночь среди военнослужащих ДНР есть погибшие и раненые. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«За эту ночь есть и раненые, и погибшие», — заявил Пушилин.

По его словам, силы ДНР активно подавляют огневые точки противника.

«Наши подразделения продвигаются вперёд. Как только мы отодвинем или уничтожим те орудия, из которых наносятся удары по нашим районам — тогда можно сказать, что ситуация полностью безопасна уже на территории», — указал он.