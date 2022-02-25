Париж, 25 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Франция окажет помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, если возникнет угроза его безопасности. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

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По его словам, безопасность украинского лидера — это центральный элемент происходящего. Франция в состоянии помочь ему, если возникнет необходимость.

«Мы примем те меры, которые нужно будет принять», — так ответил Ле Дриан на вопрос, предполагается ли эвакуация Зеленского с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что Вашингтон поддерживает Зеленского, но не стала говорить о том, как именно предполагается обеспечить его безопасность.

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