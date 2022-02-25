Тбилиси, , 10:35 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 35 583 исследований на SARS-CoV-2 выявили 7482 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 25 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 591 936 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 462 572 победили инфекцию, в том числе 14 603 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 16 054 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 32 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5020 пациентов, в оборудованных гостиницах — 599.

Днём ранее в Грузии в ходе 36 918 исследований выявили 8455 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 18 206 человек, скончался 41 пациент с COVID-19.