Новосибирская область готова принять 1,2 тыс. беженцев Донбасса — власти
Новосибирск, 25 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области прорабатываются все меры для приёма и пребывания беженцев Донбасса. Об этом в ходе брифинга сегодня, 25 февраля, заявил вице-губернатор Сергей Нелюбов.
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Пункт приёма беженцев из Донбасса
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Он уточнил, что уже разработан алгоритм взаимодействия всех структур и ведомств, участвующих в этом процессе.
Отмечается, что сейчас регион готов принять 1200 беженцев Донбасса.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса.