Симферополь, 25 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки в больницы попали 115 пациентов с заражением коронавирусом, данные опубликовал региональный оперативный штаб 25 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 872 человека (1 100 — на утро 24 февраля), 996 пациентов признаны выздоровевшими. Также зарегистрирована смерть ещё семи человек с подтверждённым COVID-19.

Всего с начала пандемии на территории Крыма подтверждено 158 468 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 144 443 пациента. В больницах Крыма за весь период лечились 55 401 человек. Скончались 4 873 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.