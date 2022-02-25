Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа порядка семи тысяч беженцев из республик Донбасса пересекли границу России в Ростовской области. Об этом 25 февраля заявил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

Https://www.volgograd.ru Пункт приёма беженцев из Донбасса

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«По информации погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки границу пересекли более 7 тысяч граждан», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что ни у кого в ЕС и США нет желания вступать в войну с Россией.