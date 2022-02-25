Новосибирск, 25 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области правоохранительные органы после появления в интернете призывов к участию в несогласованных публичных мероприятиях напомнили жителям об их недопустимости и ответственности за участие. Власти региона также заявили, что проведение таких акций незаконно.

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«Участники данных акций способствуют дестабилизации ситуации в обществе, что в текущий момент особенно недопустимо, их ждёт наказание в соответствии с действующим законодательством», — отметил начальник управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов.

По официальным данным, на территории региона 24 февраля 2022 года задержано 20 участников несогласованных публичных мероприятий, всем вынесены предостережения, на активных участников составлено восемь протоколов об административных правонарушениях.