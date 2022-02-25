Канберра, 25 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Комментируя гуманитарную ситуацию на Украине, на территории которой в эти часы ведется спецоперация, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в восточноевропейском государстве до сих пор остаются порядка 1400 сограждан страны. Об этом он объявил на пресс-конференции 25 февраля, передает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Около 430 заявлений на получение визы от граждан Украины в настоящее время рассматривают официальные лица Австралии.

«Эти люди находятся на Украине», — сказал Моррисон.

Моррисон подчеркнул, что австралийцам на Украине нужно опасаться за свои жизни, спрятаться в безопасном месте и при первой возможности немедленно покинуть страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.