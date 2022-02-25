Тирасполь, , 10:15 — REGNUM В ходе 413 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 210 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 106 409 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 100 386 человек, в том числе за последние сутки — восемь.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2099 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было шесть таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1118 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 307 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 491 человека. Зафиксировали три смерти среди пациентов с COVID-19.