Белгород, 25 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Кадры с мест обстрелов и повреждённые здания в Белгородской области показал Следственный комитет РФ.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

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По данным ведомства, в результате прямых попаданий снарядов в Белгородском и Ровеньском районах причинены телесные повреждения двум российским гражданам и одному ребёнку 2015 года рождения. В результате обстрелов уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 25 февраля пообещал оказать всестороннюю помощь собственникам разрушенных зданий.