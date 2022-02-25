Астана, 25 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Ситуация на валютном рынке Белоруссии остаётся спокойной. Об этом 25 февраля на полях Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил премьер-министр республики Роман Головченко, комментируя влияние событий на Украине на курс белорусского рубля.

Белорусский рубль

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«Я абсолютно не вижу никаких причин для паники. Находясь здесь, я в дистанционном режиме обсуждал с членами правительства ситуацию. И мы пришли к выводу, что ни сейчас, ни в ближайшее время нет никаких оснований для дополнительного регулирования на валютном рынке», — цитирует газета «Беларусь сегодня» главу правительства.

По его словам, «всё остаётся спокойным, курс белорусского рубля будет стабильным», а введение каких-либо ограничений даже не обсуждается.

«Временные флуктуации могут быть, это нормально для экономики. У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз», — подчеркнул Головченко.

Он добавил, что «все эти поводы используются деструктивными силами для того, чтобы посеять панику и сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать хаос внутри страны».

«Как правило, несколько дней проходит и всё успокаивается. Не вижу никаких причин для паники», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Украины ввёл запрет на осуществление операций в российских и белорусских рублях, а также расчёты с контрагентами в России и Белоруссии.