Горловка, ДНР, 25 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Из-за обстрела украинских боевиков в районе поселка Комарова под Горловкой остановили работу 19 трансформаторных подстанций, в результате чего свыше 1500 домов оказались обесточены. Об этом 25 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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"По оперативной информации, в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины поселка Комарова у населенного пункта Горловка обесточены 19 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии более 1500 абонентов», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также по этой же причине была остановлена работа трех котельных и очистного сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей.