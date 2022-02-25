Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге открылся центр сбора гуманитарной помощи Российского Красного Креста для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Vk.com/spb_kpmp Памятку по сбору вещей для нуждающихся

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Центр находится на Большой Монетной улице, д. 30. Сюда любой желающий может принести вещи первой необходимости. Также открыта «горячая» линия Красного Креста в Санкт-Петербурге по вопросам гуманитарной помощи переселенцам с Донбасса: 8 800 250 1859.

«Сейчас Красный Крест в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ участвует в программе помощи вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР», — отметили в Смольном.