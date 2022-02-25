Канберра, 25 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Питер Даттон осудил Китай за его позицию в отношении начатой Россией спецоперации на Украине. По его словам, Пекин должен был незамедлительно осудить «агрессию Москвы в отношении Киева». Об этом он заявил в эфире телеканала Nine News 25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Откровенно говоря, в мире есть один лидер, который может оказывать давление на президента Путина. И это лидер Си … Китай и Россия сформировали этот откровенно нечестивый союз, и лидер Си обладает большой властью, которую он может оказывать на президента Путина … Он предпочел этого не делать», — сказал Даттон.

Министр обороны Австралии также заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин должен позвонить Владимиру Путину и сказать ему, что «вторжение было ужасной ошибкой». Он также подчеркнул, что Австралия не будет посылать своих военнослужащих на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель операции на Украине — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режим.